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СВР РФ: в ОБСЕ будут замалчивать нарушения на выборах в Молдавии

В переизбрании Майи Санду заинтересованы США и их союзники.
Виктория Бокий 2024-10-31 14:20:24
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com

В ОБСЕ уверены, что власти Молдавии вновь допустят нарушения во втором туре президентских выборов ради победы Майи Санду. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Сообщается, что в ходе первого тура президентских выборов молдавские власти повсеместно использовали административный ресурс для «правильного» подсчета голосов.

«В руководстве секретариата ОБСЕ убеждены, что молдавские власти примут аналогичные меры в ходе второго тура выборов главы государства 3 ноября. Таким образом, они нацелены попытаться обеспечить победу действующего президента Майи Санду», - передает ТАСС слова пресс-бюро СВР РФ.

Помимо этого, в переизбрании Санду на второй президентский срок особо заинтересованы ЕС и США. Их также интересует продолжение курса на сближение Кишинева со странами Евросоюза и НАТО.

Ранее Санду заявляла, что большинство молдаван одобрили изменения в Конституции, направленные на интеграцию страны в Евросоюз.

#в стране и мире #Молдавия #НАТО #Выборы #ЕС #СВР РФ #обсе #Майя Санду
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