В ОБСЕ уверены, что власти Молдавии вновь допустят нарушения во втором туре президентских выборов ради победы Майи Санду. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Сообщается, что в ходе первого тура президентских выборов молдавские власти повсеместно использовали административный ресурс для «правильного» подсчета голосов.

«В руководстве секретариата ОБСЕ убеждены, что молдавские власти примут аналогичные меры в ходе второго тура выборов главы государства 3 ноября. Таким образом, они нацелены попытаться обеспечить победу действующего президента Майи Санду», - передает ТАСС слова пресс-бюро СВР РФ.

Помимо этого, в переизбрании Санду на второй президентский срок особо заинтересованы ЕС и США. Их также интересует продолжение курса на сближение Кишинева со странами Евросоюза и НАТО.

Ранее Санду заявляла, что большинство молдаван одобрили изменения в Конституции, направленные на интеграцию страны в Евросоюз.