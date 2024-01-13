Daily Mail: британская королева Елизавета II умерла во сне

Британская королева Елизавета II погибла во сне и без боли, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на письмо личного секретаря Елизавета Эдварда Янга.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», - говорится в записке.

Ранее о существовании записки известно не было, ее текст стал достоянием общественности только спустя год после смерти бывшего монарха. Само письмо хранится в Королевском архиве.

В публикации отмечается, что ее сын, ныне правящий Карл III, узнал о смерти по телефону - ему сообщил старший помощник. Перед этим он успел провести час со своей матерью наедине.

Напомним, королева Елизавета ушла из жизни в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года, свои последние часы королева провела в шотландском замке Балморал. Уже тогда сообщалось о том, что Елизавета скончалась мирно.