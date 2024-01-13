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В посольстве РФ назвали высылку пенсионера Каткова из Латвии политической

В посольстве отметили, что МИД Латвии не представил никаких фактов, которые указывали бы на виновность Бориса Каткова.
Елизавета Кондрикова 2024-01-13 08:55:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Посольство РФ в Латвии выразило свое возмущение «антигуманной» высылкой из балтийской страны 82-летнего Бориса Каткова без обоснования решения, и не предоставив ему возможности обжаловать решение латвийских властей.

«Убеждены, что эта циничная акция носит сугубо политический характер, направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого “инакомыслия”», - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии осудили разделение семьи Каткова, напомнив, что у того в Латвии остались супруга, дети и внуки, и указали на нарушение двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров.

Уточняется, что никаких фактов, которые свидетельствовали бы о «виновности» пенсионера, латвийским МИДом представлены не были.

Напомним, Бориса Каткова признали угрозой национальной безопасности Латвии и направили письмо о депортации. Вчера к нему также пришли пограничники, чтобы выдворить в Россию. Сам Катков предположил, что его высылают из страны, потому что он «прокремлевский», и кому-то нужно было его «убрать».  Пенсионер прожил 57 лет в Латвии и покидает страну с «чувством обиды и горечи».

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