В ближайшие сутки в столичный регион вернутся морозы

В ближайшие сутки погода в столичном регионе резко изменится. Об этом москвичей предупредила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе со «Звездой» она рассказала о холодном атмосферном фронте, который будет «накатывать» волнами, довольно быстро охлаждая воздух.

«В течение первой половины дня мы будем находиться в теплом секторе циклона, давление очень низкое. По северу Москвы проходит один из холодных фронтов, их будет несколько. За ними порциями будет поступать воздух с отрицательной температурой. Понижение будет значительным. Сегодня к вечеру на улице будет не оттепель, а -10 градусов», - предупредила Позднякова.

Больших сугробов обеденная метель не наметет, успокоила специалист, так как выпала мелкая крупа. Ожидается прирост снежного покрова всего 1-3 мм.

«В ближайшую ночь у нас еще сохранится небольшой снежок, и ночь будет довольно морозной - до -17 градусов. Завтра тоже будет холодно, к выходным мороз окрепнет. Ночью до -22, а днем до -18 градусов. То есть средняя температура за сутки будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы», - отметила эксперт.

Начиная со следующего понедельника синоптики вновь прогнозируют резкое потепление до -1 градуса. Ранее на Москву обрушилась «черная» метель, видимость на дорогах сократилась до сотен метров.