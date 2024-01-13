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Байден вновь собрался на отдых на фоне ударов по Йемену

Ранее в США подсчитали, что Байден потратил почти половину своего президентского срока на отдыхе в своих загородных и пляжных резиденциях.
Елизавета Кондрикова 2024-01-13 07:31:01
© Фото: Chris Kleponis - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Джо Байден проведет все выходные в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные», - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

В Белом доме отметили, что накануне президент провел день в штате Пенсильвания, где он в том числе встретился с малым бизнесом и ответил на ряд волнующих американскую общественность вопросы - все они касались военных действий США в Йемене.

Напомним, в завершение прошлого года республиканской партией США были представлены данные о количестве дней, проведенных президентом Байденом на отдыхе. Стало известно, что 40% своего президентского срока Байден провел в отпуске, суммарно больше года за трехлетний период.

 

#сша #Белый дом #Джо Байден #отпуск #загородная резиденция
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