Байден вновь собрался на отдых на фоне ударов по Йемену

Президент США Джо Байден проведет все выходные в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные», - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

В Белом доме отметили, что накануне президент провел день в штате Пенсильвания, где он в том числе встретился с малым бизнесом и ответил на ряд волнующих американскую общественность вопросы - все они касались военных действий США в Йемене.

Напомним, в завершение прошлого года республиканской партией США были представлены данные о количестве дней, проведенных президентом Байденом на отдыхе. Стало известно, что 40% своего президентского срока Байден провел в отпуске, суммарно больше года за трехлетний период.