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Байден 40% своего президентского срока провел в отпуске

Республиканцы подсчитали, что за три года президентства Джо Байден находился в отпуске 418 дней.
Ян Брацкий 2023-12-30 04:56:01
© Фото: White House, via, Global look press.com

Президент США Джо Байден за свой трехлетний срок в Белом доме суммарно больше года провел в отпусках. Такую информацию представил сервис Vacation Tracker национального комитета Республиканской партии.

С января 2021 года 47-й президент Соединенных Штатов отдыхал 418 дней, а это 39% всего времени своего президентства. Для времяпровождения вне рабочего кабинета Байден чаще всего выбирал один из двух особняков, а также довольно часто отправлялся на Виргинские острова, сообщает Life. К слову, предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп отдыхал всего 132 дня. Еще один бывший президент Барак Обама почти не отходил от дел, суммарно отдохнув чуть больше месяца.

Уходящий год Джо Байден завершает с рекордно низким рейтингом и в списке «главных неудачников», куда его поместили журналисты. Согласно последнему опросу, рейтинг одобрения действующего американского лидера находится на уровне 39%. По мнению СМИ, это делает мрачными перспективы возможного переизбрания Джо Байдена.

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