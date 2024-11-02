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Ка-52 нанес удар по бронетехнике и боевикам ВСУ в Курской области

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
2024-11-02 16:40:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажа армейской авиации демонстрирует Минобороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть подготовку машины к вылету, полет и пуски ракет с разных ракурсов, приземление. Также показана работа летчиков в кабине.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет  по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #ВС РФ #вертолет #Курская область #МО РФ
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