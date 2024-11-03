WP: Европа готовится к смене курса США по Украине при победе Трампа

Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву отношений с Вашингтоном, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах 5 ноября, сообщает газета Washington Post.

Приверженность Трампа Украине неопределенна, говорится в статье. Он сказал, что хочет помочь украинцам, потому что ему «жаль этих людей». Но он также обвинил Владимира Зеленского в развязывании конфликта и отказался сказать, что хочет победы Украины.

Чтобы застраховаться от возможного поворота Белого дома по теме Украины, европейские чиновники поставили себе задачу протолкнуть пакеты помощи Киеву до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Украине.

Кроме того, европейские страны увеличивают свои военные расходы до самых высоких уровней со времен «холодной войны». Это отчасти является ответом на заявления Трампа об обязательствах НАТО тратить 2 процента от валового внутреннего продукта. Но это решение также вызвано ощущением того, что обеспечение европейской безопасности требует меньшей зависимости от Вашингтона, пишет издание.

Однако европейские чиновники признают, что потеря поддержки США в обороне нанесет сокрушительный удар.

В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал множество противоречивых заявлений о России и Украине. Он, например, много раз обещал урегулировать украинский кризис «еще до вступления в должность».

Кроме того, бывший президент США заявил, что якобы угрожал российскому коллеге Владимиру Путину «нанести удар по центру Москвы», если тот нацелится на Украину. Путин сказал, что «не припомнит» такого эпизода.

Кроме того, Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что лично «уничтожил "Северный поток-2"».