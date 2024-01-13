Группа вертолетов ВКС РФ нанесла ракетный удар на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС РФ нанесла ракетный удар по живой силе и опорному пункту украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Вертолеты отработали по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Экипажи осуществляли пуски с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

«Поставленная боевая задача была выполнена. Бортовой комплекс обороны отработал штатно. Погодные условия не повлияли на выполнение поставленной боевой задачи», - рассказал летчик ударного вертолета Ка-52.

После доклада передового авиационного наводчика о поражении целей экипажи выполнили противоракетный маневр, использовали тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.