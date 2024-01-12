«Аллигаторы» атаковали опорник ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» нанесли удар по укреплениям ВСУ на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы военных летчиков предоставило Минобороны России.

Вертолетчики скрытно подходят к цели на предельно малой высоте, используя рельеф местности. «Аллигаторы» выполняют пуски неуправляемых ракет С-8, по целям, которые экипажи получили от разведки. После того как ракеты запущены, летчики выполняют маневрирование и отстреливают тепловые ловушки, чтобы уйти от огня противника.

«Сегодня выполняли задачу по уничтожению опорного пункта и скопления живой силы противника. Удар наносили неуправляемыми ракетами типа С-8. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены. Все прошло спокойно, все системы вертолета отработали в штатном режиме. Победы будет за нами», - рассказал пилот ударного вертолета Ка-52 с позывным «Сокол».

Армейская авиация группировки войск «Центр» в зоне спецоперации наносит удары по наземным объектам противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Их основные цели - укрепленные сооружения, опорные пункты противника, танки и боевые машины пехоты.

Экипажи вертолетов Ка-52 успешно выполнили уже сотни боевых задач в ходе специальной военной операции. Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав. Они проверяют показания приборов, состояние узлов и агрегатов до и после каждого вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.