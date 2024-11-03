El Nashra: Израиль разрушил мост между двумя регионами Ливана

Израильская армия нанесла удар по мосту между городами Кафртун и Акрум в провинции Аккар недалеко от границы с Сирией, сообщил сайт El Nashra. Это первый случай нападения на эту провинцию, говорится в сообщении.

Мост в горном районе Джебель-Акрум связывает регионы Аккар и Хермель на севере страны. ВВС Израиля атаковали в этом районе населенные пункты поблизости от погранпереходов в Сирию. Предполагается, что там располагаются базы шиитского движения «Хезболла».

По предварительным данным, мост разрушен и транспортное сообщение между регионами прервано. Затруднена доставка гуманитарной помощи.

Армия обороны Израиля с сентября наносит массированные удары по Ливану под предлогом уничтожения инфраструктуры «Хезболлы».

По данным Минздрава Ливана, число погибших от израильских ударов с октября 2023 года составило 2 968, раненых - 13 319.