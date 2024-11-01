ВВС Израиля более двух часов атаковали южный пригород Бейрута

Израильские ВВС атаковали более двух часов южный пригород Бейрута. В течении этого времени было нанесено около 15 ударов, передают РИА Новости.

В частности, самолеты ударили по районам Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат.

Со стороны пригорода поднялись столбы дыма. Над небом все еще продолжают кружить по меньшей мере два разведывательных БПЛА ЦАХАЛ.

Первая серия атак с воздуха была в районе двух часов утра, то есть 03:00 по московскому времени. Мощные взрывы дошли до центральных кварталов столицы Ливана.

Ранее из-за действий ЦАХАЛ погибли не менее 95 человек в секторе Газа в течении суток, большинство из которых были мирными жителями.