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ВВС Израиля более двух часов атаковали южный пригород Бейрута

ЦАХАЛ нанес около 15 ударов по районам ливанской столицы.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 06:19:06
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Global Look Press

Израильские ВВС атаковали более двух часов южный пригород Бейрута. В течении этого времени было нанесено около 15 ударов, передают РИА Новости.

В частности, самолеты ударили по районам Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат.

Со стороны пригорода поднялись столбы дыма. Над небом все еще продолжают кружить по меньшей мере два разведывательных БПЛА ЦАХАЛ.

Первая серия атак с воздуха была в районе двух часов утра, то есть 03:00 по московскому времени. Мощные взрывы дошли до центральных кварталов столицы Ливана.

Ранее из-за действий ЦАХАЛ погибли не менее 95 человек в секторе Газа в течении суток, большинство из которых были мирными жителями.

#бпла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #Харет-Хрейк #Дувар Кафаат #Гхбейри #Бурдж аль-Баражни
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