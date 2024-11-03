Снег покроет 85 процентов территории России с 5 ноября

Снежный покров охватит 85 процентов территории России с 5 ноября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Покрытая снегом территория в ближайшие дни значительно прирастет, сообщил метеоролог. По его словам, снег выпадет на северо-западе страны, на Дальнем Востоке, в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Вильфанд добавил, что потом этот временный снежный покров растает, и это типичная ситуация для предзимья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал «Звезде» о погоде в Москве и области в ближайшую неделю. В эти дни ее будет определять циклон «Мартина».