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Снег покроет 85 процентов территории России с 5 ноября

Вильфанд добавил, что потом этот временный снежный покров растает.
Владимир Рубанов 2024-11-03 02:41:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Снежный покров охватит 85 процентов территории России с 5 ноября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Покрытая снегом территория в ближайшие дни значительно прирастет, сообщил метеоролог. По его словам, снег выпадет на северо-западе страны, на Дальнем Востоке, в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Вильфанд добавил, что потом этот временный снежный покров растает, и это типичная ситуация для предзимья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал «Звезде» о погоде в Москве и области в ближайшую неделю. В эти дни ее будет определять циклон «Мартина».

#Циклон #снег #Роман Вильфанд #снегопад #прогноз погоды #Гидрометцентр России
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