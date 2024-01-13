Байден назвал хуситов террористической группировкой

Президент США Джо Байден заявил, что хуситы являются террористами, сообщает RT. Так он ответил на вопрос журналистов, считает ли он движение «Ансар Аллах» террористической группировкой.

Кроме того, глава Белого дома пообещал «ответить» хуситам, «если они продолжат свое возмутительное поведение».

Ночью на 12 января США и их союзники выпустили по объектам йеменских хуситов по меньшей мере 100 ракет. Атаки проводились с воздуха и моря, в том числе крылатыми ракетами «Томагавк».

По заверениям Вашингтона, удары наносились по оружейным хранилищам, РЛС, базам и местам хранения беспилотников и боеприпасов движения «Ансар Аллах».

В январе 2021 года, при уходящей администрации во главе с Дональдом Трампом, движение хуситов было внесено в США в список террористических организаций. Уже в феврале того же года, с приходом к власти Байдена, Минфин сообщил об исключении «Ансар Аллах» из этого списка. Госсекретарь Энтони Блинкен объяснял, что это связано с тяжелым гуманитарным положением в Йемене.