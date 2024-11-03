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ЦАХАЛ заявила о ликвидации готовившего атаки БПЛА члена «Хезболлы»

По данным израильской армии, ликвидированный Али Бакарат был важным источником знаний для «Хезболлы» и в течение как минимум десяти лет готовил атаки БПЛА на Израиль.
Елизавета Кондрикова 2024-11-03 22:13:37
© Фото: Taha Abu Hussein, Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации солдата ливанского движения «Хезболла», члена военно-воздушного подразделения, который готовил атаки беспилотников против Израиля. Он был уничтожен в ходе разведывательной операции.

«Али Баракат был важным источником знаний для подразделения, который потратил более десяти лет на планирование и проведение атак с применением БПЛА против Израиля», - говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

Помимо подготовки атак по Израилю, он также участвовал в разработке крылатых ракет и беспилотников для «Хезболлы», заявили в ЦАХАЛ. В армии Израиля заверили, что и дальше будут действовать против этого подразделения, уничтожая его боевиков.

Напомним, Израиль 1 октября начал наземную операцию против сил движения в Ливане. Накануне ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командира ракетного подразделения Джафара Хадера Фаура. По данным израильской армии, ликвидированный военный совершал атаки по Израилю с территории восточного Ливана.

#ликвидация #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
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