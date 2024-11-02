ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболла» Джафара Хадера Фаура в результате удара по югу Ливана. Удар по району наносился истребителями ВВС Израиля.

«Фаур был ответственен за теракты, совершенные с территории восточного Ливана, откуда 8 октября под его командованием были произведены первые ракетные пуски по израильской территории», - говорится в заявлении израильской армии в Telegram.

Уточняется, что вместе с ним также точным ударом был уничтожен командир по управлению системами беспилотников этого же подразделения. Речь идет о подразделении «Насер».

Израиль регулярно атакует территорию Ливана, 1 октября Тель-Авив начал наземную операцию против сил «Хезболлы». Накануне под обстрел попал пригород Бейрута, израильские ВВС более двух часов наносили удары по столичным районам.