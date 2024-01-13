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Посол России заявил об острой фазе контртеррористической операции в Эквадоре

Армия проводит активные действия только в тюрьмах и прибрежных провинциях.
Сергей Лебедев 2024-01-13 21:03:01
© Фото: IMAGO, BORIS ROMOLEROUX, Global Look Press

Сейчас в Эквадоре проходит острая фаза контртеррористической операции. Об этом РИА Новости рассказал посол России в южноамериканской стран Владимир Спринчан. Дипломат отметил, что армия проводит активные действия только в тюрьмах и прибрежных провинциях на маршрутах наркотрафика.

«Вооруженные силы следят за порядком, обеспечивают охрану государственных учреждений, мест проведения массовых мероприятий, крупных торговых центров и так далее», - отметил Владимир Спринчан.

Напомним, ранее президент страны Даниэль Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта». Преступные группы причислены к воюющим негосударственным объектам.

Полиция и армия страны задержала более трехсот вероятных преступников, а также ликвидировали пять террористов.

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