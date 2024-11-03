Спецназ ЦАХАЛ задержал в Сирии возможного агента иранской разведки

Израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, который якобы действовал в интересах Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ходе специальной операции на территории Сирии... солдаты подразделения "Эгоз" задержали оперативника иранской сети в Сирии», - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Задержанный - сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси проживающий в районе деревни Сайда на юге Сирии. В ЦАХАЛ полагают, что он якобы собирал секретные сведения в приграничной зоне и передавал их иранской разведке.

Задержанного доставили в Израиль, где его допросят следователи.

Сообщается также, что задержание Аль-Асси позволило израильской армии изучить методы иранской разведывательной сети в районе Голанских высот.

Накануне стало известно, что силовые структуры Израиля задержали подозреваемых в утечке секретной информации о военных планах ЦАХАЛ. По данным издания Haaretz, один из задержанных связан с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава израильского кабмина ситуацию никак не комментирует.