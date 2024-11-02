В Израиле задержали подозреваемых в утечке секретных военных данных

Силовые структуры Израиля задержали подозреваемых в утечке секретной информации о военных планах ЦАХАЛ, передает Haaretz.

«Задержаны подозреваемые по делу об утечке секретных разведданных, которые могут помешать достижению целей войны в Газе», - отмечается в статье.

По данным издания, один из задержанных связан с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кроме того, он тесно сотрудничал с ним во время войны в Газе.

Axios утверждает, что утечке мог поспособствовать помощник Нетаньяху. Тем не менее премьер ранее заявлял, что никто из его приближенных не был допрошен или задержан.