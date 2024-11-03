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Украинцам будет грозить до семи лет за нелегальную заготовку дров

Ранее еврокоммисар по вопросам энергетики заявила, что накануне зимы Киев потерял половину всех энергомощностей.
Ян Брацкий 2024-11-03 21:15:02
© Фото: Sebastian Kahnert dpa Global Look Press

Украинцам может грозить тюремное заключение за хранение и использование дров бед документов об их происхождении. Соответствующий закон принят депутатами Верховной рады и отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.

«Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении», - указано в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Если закон вступит в силу, украинцам будет грозить от пяти до семи лет тюремного заключения, в зависимости от объемов нелегальной древесины.

Отказываться от газа из-за непосильных тарифов и переходить на дровяные печи жители Украины начали еще несколько лет назад. В современных реалиях проблема только усугубилась.

Ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась половины всех необходимых для зимы энергомощностей, а именно 9 гигаватт. По словам еврочиновницы, это эквивалент пикового потребления в Португалии с населением в 10 миллионов человек.

Симсон призвала западные страны направить на Украину децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические элементы на крышах зданий, а также существенно нарастить экспорт электричества на Украину.

#Украина #Верховная рада #зима #Энергетика #дрова
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