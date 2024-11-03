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Су-34 уничтожил ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК

Удар по позициям боевиков был нанесен авиационными бомбами со специальным модулем планирования и коррекции.
2024-11-03 18:57:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Опорный пункт националистов и личный состав украинских боевиков уничтожены в приграничном районе Курской области.

Точный удар по врагу нанес экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил.

Для уничтожения вражеских подразделений и техники использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении всех выявленных целей, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #истребитель #Курская область #УМПК
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