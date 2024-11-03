Опорный пункт националистов и личный состав украинских боевиков уничтожены в приграничном районе Курской области.

Точный удар по врагу нанес экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил.

Для уничтожения вражеских подразделений и техники использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении всех выявленных целей, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.