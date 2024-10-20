МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулин: было бы позором забыть о подвиге Красной армии в Белграде

День освобождения Белграда ежегодно отмечается 20 октября. В истории Белградская операция является символом единения России и Сербии.
Ирина Егорова 2024-10-20 10:49:04
© Фото: Ольга Ландер, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сербия не будет делать вид, как Чехия, Австрия и Хорватия, что Советский Союз не участвовал в освобождении Белграда и находит подобное отношение позорным и неприемлемым. Об этом «Звезде» заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы благодарны Советскому Союзу, в отличие от всех остальных, которые не потратили ни одного дня на борьбу против Гитлера. А освободили их Советы и сегодня они этого, якобы, не помнят», - сказал он.

Он посоветовал тому, кто отрицает исторический факт освобождения Красной армией Белграда «хорошо подумать, какую сторону занять в следующем конфликте».

«Нас не интересует, нравится кому-то или нет исторический факт, что Красная армия с Народно-Освободительной армией и партизанскими отрядами Югославии освободили Белград. Мы гордимся этим», - подчеркнул Вулин.

День освобождения Белграда - национальный праздник в Сербии, отмечаемый ежегодно 20 октября. В истории Белградская операция навсегда останется символом единения России и Сербии. Она показала всему миру - когда два братских народа встают плечом к плечу против общего врага, одолеть их не под силу никому.

Белградская наступательная операция началась 28 сентября 1944 года. Югославские партизаны встали бок о бок с нашими солдатами. Объединенным армиям противостояли 20 тысяч солдат Вермахта. Враг цеплялся буквально за каждый дом. За город развернулись ожесточенные бои. Оборону противника взламывали штурмовыми группами. Наступление в Югославии продолжалось меньше месяца. 20 октября немцы и их пособники были разгромлены.

#Сербия #праздник #Красная Армия #александр вулин #наш эксклюзив #освобождение белграда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 