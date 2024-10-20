Вулин: было бы позором забыть о подвиге Красной армии в Белграде

Сербия не будет делать вид, как Чехия, Австрия и Хорватия, что Советский Союз не участвовал в освобождении Белграда и находит подобное отношение позорным и неприемлемым. Об этом «Звезде» заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы благодарны Советскому Союзу, в отличие от всех остальных, которые не потратили ни одного дня на борьбу против Гитлера. А освободили их Советы и сегодня они этого, якобы, не помнят», - сказал он.

Он посоветовал тому, кто отрицает исторический факт освобождения Красной армией Белграда «хорошо подумать, какую сторону занять в следующем конфликте».

«Нас не интересует, нравится кому-то или нет исторический факт, что Красная армия с Народно-Освободительной армией и партизанскими отрядами Югославии освободили Белград. Мы гордимся этим», - подчеркнул Вулин.

День освобождения Белграда - национальный праздник в Сербии, отмечаемый ежегодно 20 октября. В истории Белградская операция навсегда останется символом единения России и Сербии. Она показала всему миру - когда два братских народа встают плечом к плечу против общего врага, одолеть их не под силу никому.

Белградская наступательная операция началась 28 сентября 1944 года. Югославские партизаны встали бок о бок с нашими солдатами. Объединенным армиям противостояли 20 тысяч солдат Вермахта. Враг цеплялся буквально за каждый дом. За город развернулись ожесточенные бои. Оборону противника взламывали штурмовыми группами. Наступление в Югославии продолжалось меньше месяца. 20 октября немцы и их пособники были разгромлены.