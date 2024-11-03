В пустыне на севере Саудовской Аравии выпал снег с градом. На кадрах из соцсетей видно, как на раскаленных барханах пустыни образовался тонкий снежный покров, снег лежит крупой и не тает. Подобная погода пришла в страну накануне, 2 ноября.

Согласно данным национального метеорологического центра, подобная погода в северной части королевства сохранится до понедельника. Синоптики также предупредили о грозах, ливнях и возможных наводнениях. Власти Саудовской Аравии призвали жителей соблюдать особую осторожность при движении - снег в том числе лижет покрывалом на местных дорогах.

Напомним, даже в нашей стране не везде выпал снег. Однако скоро ситуация изменится - со вторника 5 ноября снег покроет 85% территории России. Тем не менее вскоре он растает, заверил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.