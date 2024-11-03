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В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр

Раскольники сняли все иконы и установили экран на амвоне перед Царскими Вратами.
Елизавета Кондрикова 2024-11-03 16:20:07
© Фото: Friso Gentsch, dpa Globallookpress

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове, который был захвачен ими в октябре прошлого года, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 грн», - написал депутат в своем Telegram.

В заключение он назвал происходящее ужасом, подписчики под постом согласились с ним. По словам комментаторов, это «конец всему», такое происходит не случайно, а является способом унизить людей.

Напомним, киевский режим начал волну гонений против УПЦ Московского патриархата и ее прихожан, ссылаясь на связи с Россией. Акции власти в том числе приводят к жертвам среди верующих. В октябре текущего года в результате захвата храма в Черкассах были госпитализированы 12 прихожан.

#в стране и мире #Верховная рада #Чернигов #УПЦ #собор #кинотеатр #раскольники
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