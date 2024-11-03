Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

В торжественной церемонии, помимо главы государств, примут участие представители различных конфессий, молодежных организаций и общественники. Кроме того, у Путина запланировано посещение выставки-форума «Православная Русь».

«Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому... Посещение выставки-форума "Православная Русь"», - говорится в программе, фрагмент которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее стал известно, что парковки в Москве в День народного единства будут бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня в городе действует режим выходного дня. Заплатить за стоянку придется только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Что касается парковок со шлагбаумом, то они работают в обычном режиме сегодня и в праздничные дни, уточнил градоначальник.