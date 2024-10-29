Парковку в Москве в День народного единства сделают бесплатной

Москвичи и гости города в День народного единства, 4 ноября, смогут бесплатно парковать свои автомобили на всех улицах города. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа», - написал мэр.

Что касается парковок со шлагбаумом, то они будут работать в обычном режиме во все дни, сообщил Собянин.

Накануне россиянам напомнили о начале шестидневной рабочей недели. В связи с праздником работать будем с 28 октября по 2 ноября включительно, но суббота станет сокращенным днем.

После шести рабочих дней россияне отдохнут два дня из-за празднования Дня народного единства. Следующая неделя станет короткой, так как 4 ноября будет выходным днем.