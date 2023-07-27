В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

Бюсты будут временно храниться на территории коммунального предприятия.

© Фото: rada-poltava.gov.ua

Памятники великому русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину были демонтированы в Полтаве, говорится в сообщении местного городского совета.

Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых бюсты снимают с их оснований и перемещают в грузовой автомобиль.

Как уточняется, памятники будут храниться на территории коммунального предприятия «Декоративные культуры», сотрудники которого и провели работы по демонтажу.

По информации местных СМИ, бюст Пушкина впоследствии передадут в Полтавский краеведческий музей, а памятник Ватутину поставят в «Парке советского периода» в Сумской области.

Ранее в Киеве разрешили заменить герб СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать». Демонтаж символа Советского Союза начался вечером в минувший понедельник, 25 июля. В украинском минкульте заявили, что трезубец сейчас изготавливают из европейского металла.