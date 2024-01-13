Жителя Пензы, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

В Пензе избрали меру пресечения для работника режимного предприятия, которого задержали по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Его отправили в следственный изолятор до 10 марта. Об этом заявили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Напомним, ранее стало известно, что мужчину задержали сотрудники ФСБ. Обвиняемый хотел обменять данные о режимном объекте, в котором работает, на политическое убежище.

Отмечается, что он сам вышел на контакт с польскими спецслужбами и сообщал объемы производства. На мужчину завели уголовное дело.