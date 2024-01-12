Под Пензой задержали россиянина за передачу Польше данных о режимном объекте

В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия по обвинению в передаче данных о гособоронзаказах спецслужбам Польши. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где я работаю», - признался задержанный.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый сам установил контакт с польскими спецслужбами в ноябре прошлого года. Затем он сообщал иностранному государству данные об объеме производства и расположении цехов.

ФСБ поделилась кадрами задержания россиянина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 275 «сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе».