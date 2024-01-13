Высланному из Латвии россиянину Каткову не дали снять деньги со своих счетов

Российский пенсионер Борис Катков, которого накануне выслали из Латвии, не смог воспользоваться банковскими услугами и хотя бы снять какие-то средства для того, чтобы покинуть Ригу. Рассказал он в беседе со «Звездой».

«Банк закрыли, я не успел забрать деньги, ну и остальные вопросы... Ну где цивилизация? Это полицейские государства так (поступают - прим.ред.)», - сказал Катков.

Сегодня россиянин отправился из Пскова в родной Калининград, его проводили представители псковской администрации и вручили в память о городе довольно тяжелые пакеты с подарками. Катков выразил глубокую благодарность за то, что его не оставили, встретили на границе и предоставили жилье.

«Россия не бросает», - добавил соотечественник.

Напомним, накануне 82-летнего пенсионера выслали из Латвии, признав угрозой национальной безопасности страны. Катков прожил более 50 лет в Латвии, у него там остались супруга, дети и внуки. Сам россиянин объясняет подобное решение тем, что он «прокремлевский», и его «заказали».