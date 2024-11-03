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Избиратели летят в Москву за тысячи километров на выборы лидера Молдавии

В российской столице у посольства Молдавии собрались длинные очереди, в этом году в Москве открылись только два участка.
Сергей Лебедев 2024-11-03 14:50:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве у посольства Молдавии продолжает увеличиваться очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента. Некоторые избиратели преодолели тысячи километров, чтобы проголосовать.

«Мы добирались сюда 4,5 часа. Добирались с Новосибирска», - рассказал «Звезде» один из желающих проголосовать.

Он отметил, что долг перед страной должен сделать каждый гражданин. Поэтому он прибыл проголосовать.

«Голосую за будущее страны. Голосую за правильный выбор», - добавил избиратель.

Напомним, сегодня в Москве у посольства Молдавии образовалась длинная очередь. Сотни людей пришли для голосования во втором туре президентских выборов. Несмотря на то, что в России проживает большое количество молдаван, в нашей стране для избирателей открыли только два участка.
#Москва #Россия #Молдавия #Выборы #Президент #наш эксклюзив
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