Избиратели летят в Москву за тысячи километров на выборы лидера Молдавии

В Москве у посольства Молдавии продолжает увеличиваться очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента. Некоторые избиратели преодолели тысячи километров, чтобы проголосовать.

«Мы добирались сюда 4,5 часа. Добирались с Новосибирска», - рассказал «Звезде» один из желающих проголосовать.

Он отметил, что долг перед страной должен сделать каждый гражданин. Поэтому он прибыл проголосовать.

«Голосую за будущее страны. Голосую за правильный выбор», - добавил избиратель.