Военнослужащие группировки войск «Запад» засекли позиции артиллерии украинских националистов на Купянском направлении спецоперации. Для этого бойцы использовали звукометрический комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин». Он как всевидящее око фиксирует все залпы и определяет точные координаты орудий.

Такие комплексы устанавливают на самых оживленных участках линии боевого соприкосновения. Благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков боевая машина способна засечь звук выстрела артиллерийского орудия на расстоянии до 50 километров.

«Данная станция предназначена для обнаружения противника акустикой. Она замечает выходы гаубиц, пушек и так далее. Комплекс дает точные координаты. После чего эти координаты передаются на командный пункт, где принимаются решения для уничтожения противника или дальнейшей разведки, потому что бывают групповые цели», - рассказал командир комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» с позывным «Войко».

Обнаружить такой комплекс при помощи радиотехнических средств практически невозможно. Это обуславливает его живучесть и делает крайне эффективным орудием против ВСУ. Важным преимуществом является мобильность «Пенициллина». Каждый день боевой расчет скрытно выдвигается на новые позиции, где устанавливает необходимое оборудование.

«Когда парни к нам приходят, обязательно делюсь с ними своим опытом. Объясняю им, как нужно двигаться, где маскироваться. Весь расчет старается поддержать Отечество, государство наше», - добавил «Войко».

Сам боец как раз из региона, который регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков киевского режима. «Войко» говорит, что принял решение присоединиться к бойцам в зоне спецоперации как раз после очередного прилета. Отмечает, что Минобороны регулярно выплачивает зарплату и обеспечивает всем необходимым.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.