Бойцы группировки «Отважные» показали в действии уникальный комплекс «Пенициллин»

Комплекс «Пенициллин» улавливает звуки выстрелов с расстояния до 50 километров и безошибочно определяет координаты орудий, из которых они были совершены.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Пенициллин» спасает на передовой наших бойцов - только речь не о лечебном препарате, а о новейшем комплексе артиллерийской разведки. Это «уши» наших военнослужащих. Комплекс при помощи специальных звукоприемников, проще говоря - больших микрофонов, анализирует удары вражеских артустановок и определяет их координаты. После чего по позициям неприятеля открывают ответный огонь.

Гаубицы «Мста-С» Центрального военного округа бьют по переднему краю националистов, уничтожая живую силу и укрепления. Задача стоит не просто поразить неприятеля, но и спровоцировать ответный огонь вражеской артиллерии, чтобы засечь расположение орудий боевиков. Когда те выстрелами выдают себя - открывается огонь на их уничтожение. В дело вступают самоходные пушки «Гиацинт-С». Именно так выглядит контрбатарейная борьба. «Гиацинт» очень дальнобойное и точное орудие. Артиллеристы кладут снаряды рядом с движущимся танком, который загорается от попадания крупных осколков.

«Понимаем с полуслова, живем вместе в одном блиндаже, находимся вместе полгода. Все на словах и на пальцах, даже без команды экипаж знает свою задачу», - поделился командир орудия 2С5 «Гиацинт-С» с позывным «Бэха».

Позиции артиллерии ВСУ вскрываются обычно радиолокационными комплексами, но сейчас на помощь им пришли новые - звукометрические. Эти устройства чем-то похожие на маленького робота или большую мину на самом деле неотъемлемые части комплекса артиллерийской разведки под названием «Пенициллин». Он улавливает, откуда и с какого расстояния пришел звук от выстрела вражеского орудия.

«Сама звуковая волна сотрясает воздух, он улавливает малейшие децибелы, что мы своим ухом услышать не можем и усиливает», - объяснил начальник звукометрического комплекса с позывным «Дон».

Одна машина «Пенициллина» имеет восемь звукоприемников, каждый из которых вслушивается в сторону линии соприкосновения и выдает показатели на экран компьютера. В итоге оператор «Отважных» видит перед собой что-то похожее на кардиограмму, где каждый скачок это выстрел.

«Вот здесь мы видели нарезное орудие калибра 152-мм, а на таких колебаниях возможно был какой-то миномет», - показал позывной «Дон».

Комплекс «Пенициллин» не излучает сигналы, поэтому его невозможно засечь никакой аппаратурой. Просто стоит и слушает, а расчет молниеносно выдает нашим артиллеристам целеуказание для ответного контрбатарейного удара.