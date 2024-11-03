Премьер Польши заявил об окончании эры доминирования США над Европой

Эпоха геополитического доминирования США над Европой завершилась, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. При этом неважно, кто выиграет выборы президента - Дональд Трамп или Камала Харрис, ведь будущее Европы зависит «от нас самих», передает слова Туска Радио Sputnik.

«При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был исход (выборов президента в США), эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», – сообщил он в X.

Выборы американского лидера пройдут 5 ноября. Многие граждане США уже проголосовали досрочно. Некоторые опасаются, что после выборов страну охватит волна беспорядков, массовых протестов и США ждет раскол общества. Многие богатые американцы начали активно рассматривать варианты уехать из страны на это время. Высокий спрос на оформление загранпаспортов и вид на жительство отмечается в стране.