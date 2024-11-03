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Премьер Польши заявил об окончании эры доминирования США над Европой

По его словам, итоги предстоящих выборов президента США не так важны, ведь будущее Европы зависит от нее самой.
Ирина Егорова 2024-11-03 01:25:21
© Фото: Marek Antoni IwanczukKeystone Press Agency, Globallookpress

Эпоха геополитического доминирования США над Европой завершилась, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. При этом неважно, кто выиграет выборы президента - Дональд Трамп или Камала Харрис, ведь будущее Европы зависит «от нас самих», передает слова Туска Радио Sputnik.

«При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был исход (выборов президента в США), эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», – сообщил он в X.

Выборы американского лидера пройдут 5 ноября. Многие граждане США уже проголосовали досрочно. Некоторые опасаются, что после выборов страну охватит волна беспорядков, массовых протестов и США ждет раскол общества. Многие богатые американцы начали активно рассматривать варианты уехать из страны на это время. Высокий спрос на оформление загранпаспортов и вид на жительство отмечается в стране.

#Польша #сша #Европа #Дональд Туск
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