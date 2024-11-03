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Минпромторг предложил повысить утильсбор на с/х технику в 2025 году

С 2026 по 2030 год ежегодно будут проводить индексацию на 15% по всем видам техники.
Виктория Бокий 2024-11-03 11:24:56
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Global Look Press

Министерство промышленности и торговли России предложило проиндексировать в пять раз ставку утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Согласно документу, индексироваться будут коэффициенты утильсбора в отношении отдельных видов сельхозтехники, произведенной в России и Белоруссии.

Ведомство подчеркнуло, что принятие такой меры не повлияет на стоимость российской и белорусской сельхозтехники.

Также предлагают с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники.

В Министерстве напомнили, что они следят за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляют им господдержку, которой они могут воспользоваться при производстве и реализации продукции.

Ранее Минпромторг сообщал о росте продаж в полтора раза легковых автомобилей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Минпромторг #индексация #Сельское хозяйство #ставка #сельхозтехника
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