Минпромторг предложил повысить утильсбор на с/х технику в 2025 году

Министерство промышленности и торговли России предложило проиндексировать в пять раз ставку утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Согласно документу, индексироваться будут коэффициенты утильсбора в отношении отдельных видов сельхозтехники, произведенной в России и Белоруссии.

Ведомство подчеркнуло, что принятие такой меры не повлияет на стоимость российской и белорусской сельхозтехники.

Также предлагают с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники.

В Министерстве напомнили, что они следят за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляют им господдержку, которой они могут воспользоваться при производстве и реализации продукции.

Ранее Минпромторг сообщал о росте продаж в полтора раза легковых автомобилей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.