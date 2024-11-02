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Продажи легковых автомобилей в России выросли в полтора раза

Продажи автомобилей отечественного производства составили 678 тысяч штук, в сравнении с прошлогодними показателями прирост составил 31%.
Ян Брацкий 2024-11-02 16:38:00
© Фото: Petrov Sergeynews.ru Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей в октябре выросли в России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минпромторг сообщил о 168,5 тысячи проданных машин.

Продажи выросли на 47% по всем категориям, добавили в ведомстве, со ссылкой на данные одной из аналитических компаний.

В целом за десять месяцев в России было продано 1 541 853 новых автомобиля. Ниша рынка, занятая отечественным производителем, превысила 678 тысяч штук. Прирост составил 31%.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров анонсировал полное восстановление российского рынка легковых и легких коммерческий автомобилей к 2030 году.

По его словам, развитие отечественного автопрома происходит в соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности в целом до 2035 года.

#Экономика #Автомобили #Минпромторг #продажи
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