Продажи легковых автомобилей в России выросли в полтора раза

Продажи новых легковых автомобилей в октябре выросли в России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минпромторг сообщил о 168,5 тысячи проданных машин.

Продажи выросли на 47% по всем категориям, добавили в ведомстве, со ссылкой на данные одной из аналитических компаний.

В целом за десять месяцев в России было продано 1 541 853 новых автомобиля. Ниша рынка, занятая отечественным производителем, превысила 678 тысяч штук. Прирост составил 31%.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров анонсировал полное восстановление российского рынка легковых и легких коммерческий автомобилей к 2030 году.

По его словам, развитие отечественного автопрома происходит в соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности в целом до 2035 года.