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Белоусов почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года
2024-11-30 09:28:22
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов почтил память советских солдат, которые пали при освобождении Кореи в 1945 году. Он совместно с членами делегации РФ возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.

Памятник возвели 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа. Высота обелиска - 30 метров, он представляет собой гранитную стелу, увенчанную красной звездой.

Он располагается на одной из самых высоких сопок — горе Моранбон. Именно с нее открывается панорамный вид на Пхеньян. 

Ранее Белоусов отметил, что дружба России и КНДР «крепилась при освобождении Кореи в 1945 году и в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов». Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде Победы на Красной площади.

Материал подготовил Карина Тазетдинова и Николай Баранов. 

#Минобороны #Москва #Россия #Парад Победы #КНДР #Ким Чен Ын #пхеньян
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