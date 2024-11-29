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ВС РФ за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара по Украине

Удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, военным аэродромам.
2024-11-29 12:38:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара по Украине, говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

В ходе ударов ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного, морского, наземного базирования и ударные беспилотники. Били по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, военным аэродромам.

Также удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА и морских дронов, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников. Кроме того, противник лишился двух пусковых установок с баллистическими ракетами «Гром-2», пусковой установки и транспортно-заряжающей машины противокорабельного комплекса «Нептун».

В российском оборонном ведомстве также сообщили об освобождении Воровского и Раздольного в Донецкой Народной Республике. Воровское взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», а Раздольное заняли подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Украина #ВСУ #МО РФ #СВО
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