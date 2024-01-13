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Температура в Москве опустится до минус 30 градусов

В связи с похолоданием городские службы продолжают работу в усиленном режиме, отопление в столичных домах работает на максимуме.
Ирина Егорова 2024-01-13 00:10:01
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

До 30 градусов мороза ожидается в Москве в ночь на субботу, 13 января и к утру. Это означает, что средняя температура за сутки будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

«Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», – сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Температуры теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении, процитировали его слова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. 

Сейчас на улице в Алексеевском районе Москвы - минус 20 градусов (ощущается как - 24). Осадков не ожидается - прирост снежного покрова составит всего 1-3 мм. Давление -740 мм рт.ст., что значительно ниже нормы.

Начиная со следующего понедельника синоптики вновь прогнозируют резкое потепление до -1 градуса, сообщила ранее главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

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