Белоусов провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава военного ведомства поблагодарил северокорейского лидера за приверженность курсу на углубление связей с РФ.

Белоусов сказал, что Россия и Северная Корея подтвердили обоюдную заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. На это указывает ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

КНДР - одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику, подчеркнул глава Минобороны России. Белоусов видит в этом исключительно заслугу лидера Северной Кореи.

Министр обороны передал Ким Чен Ыну дружеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Министр сказал, что боевое братство России и Северной Кореи длится уже почти 80 лет. Москва помогала Корее в 1945 году и в ходе войны 1950-1953 годов.

В следующем году Россия и Северная Корея отметят 80 лет Победы и освобождения Кореи от японской оккупации. РФ хотела бы видеть подразделение вооруженных сил КНДР на параде на Красной площади 9 мая.

Андрей Белоусов поблагодарил северокорейского лидера за теплый прием российской делегации.

Глава Минобороны России прибыл с официальным визитом в Северную Корею 29 ноября. В Пхеньяне Белоусов заявил, что РФ настроена на тесное взаимодействие с КНДР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.