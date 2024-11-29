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Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР

В аэропорту Сунан его приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
2024-11-29 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщило российское оборонное ведомство.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», - говорится в сообщении.

В церемонии официальной встречи в международном аэропорту Сунан, который находится в пригороде Пхеньяна, приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета Белоусова приветствовал министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.

В ходе официального визита главы Минобороны РФ будет проведено несколько встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов. 

#Минобороны #Россия #Министерство обороны #КНДР #пхеньян #Белоусов #официальный визит #сунан
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