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Times: у Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок

Владимир Рубанов 2024-11-30 03:38:08
© Фото: Tarasov Keystone Press Agency, Global Look Press

В условиях продолжающегося конфликта на Украине Владимир Зеленский все больше вызывает недовольство у граждан своей страны, пишет The Times. Его шансы на переизбрание практически исчерпаны, говорится в статье.

Коррупционные скандалы в армии нанесли ущерб репутации Зеленского. Большинство избирателей предпочли бы, чтобы он не участвовал в выборах, пишет издание.

Согласно опросам, лишь 16% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, а 60% не хотят видеть его в числе кандидатов.

Авторы статьи отмечают, что о нелегитимности Зеленского говорят не только в Москве, но и в Вашингтоне. Если Киев хочет сохранить поддержку США, ему придется провести выборы в следующем году, считают авторы материала.

Зеленского упрекают в том, что он окружает себя людьми из своей студии «Квартал 95», отмечается в статье. Кроме того, рейтинг Зеленского может обрушиться, если он последует совету США и снизит возраст мобилизации до 18 лет.

В мае истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. В ноябре он несколько раз заявил, что президентских выборов в период военного положения на Украине не будет. Владимир Путин указывал на утрату легитимности исполнительной власти Украины и говорил об узурпации власти в Киеве.

#Украина #Выборы #Рейтинг #Владимир Зеленский #мобилизация #Легитимность
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