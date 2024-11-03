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За справкой участника СВО в систему госуслуг обратились 41 тыс. россиян

Документ уже выдали 23 тысячам обратившихся.
2024-11-03 00:32:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Больше 41 тысячи человек подали заявки на получение статуса участника спецоперации через портал госуслуг и многофункциональные центры в первый же день. Об этом сообщили в Минобороны России. Документ уже выдали 23 тысячам обратившихся.

Большая часть тех, кто подал заявки, - это участники СВО, чьи данные есть в информационной базе, говорится в сообщении. Остальные заявления находятся на рассмотрении. В том числе их проверяют соответствующие госорганы.

С 1 ноября во всех регионах страны запустили систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Это сделано по инициативе министра обороны Андрея Белоусова.

Теперь можно заказать справку в электронном виде через ЕПГУ («Госуслуги») и лично в любом многофункциональном центре. Обращения военнослужащих и членов их семей обрабатывает Военно-социальный центр Минобороны РФ.

Кроме того, определен единый образец документа, который подтверждает этот статус. Он упростит порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО.

Участники специальной военной операции смогут получить единый документ в филиалах фонда «Защитники Отечества».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #льготы #соцзащита #мфц #госуслуги #СВО #Военно-социальный центр #статус участника СВО
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