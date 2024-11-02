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В филиалах «Защитников Отечества» стали выдавать справки об участии в СВО

На данный момент представители Военно-социального центра работают в Новосибирской, Самарской, Тульской и Московской областях, в Кузбассе и Краснодарском крае.
2024-11-02 15:30:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участники специальной военной операции смогут получить единый документ, подтверждающий их статус, в филиалах фонда «Защитники Отечества».

На данный момент представители Военно-социального центра работают в шести региональных филиалах фонда - это Кузбасс, Новосибирская, Самарская, Тульская, Московская области и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что в России уже опробовали новую систему подтверждения статуса участника СВО. По инициативе министра обороны Андрея Белоусова теперь справку единого образца можно оформить на «Госуслугах». Кроме этого, за документом можно обратиться в военкомат, а также в МФЦ.

«Справка такая может потребоваться для подтверждения права на социальную и правовую помощь, а также для получения мер социальной поддержки. Такая услуга экстерриториальна, предоставляется по территории России вне зависимости от места жительства получателя документа», - поделилась заместитель директора по развитию государственных услуг ГБУ «МФЦ города Москвы» Татьяна Порецкова.

Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса оформляли бумаги в нескольких организациях и сами собирали комплект документов. А теперь обратиться за справкой смогут и члены семьи военнослужащего. Срок рассмотрения заявления составит от одного до четырех дней. В непростых ситуациях, когда потребуется уточнение некоторых деталей, до 30 дней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#справка #защитники отечества #СВО
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