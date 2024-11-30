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Разгонный блок со спутником «Кондор-ФКА» вышел на орбиту

Запуск ракеты-носителя состоялся в субботу, 30 ноября, в 00:50 с космодрома Восточный.
Елизавета Кондрикова 2024-11-30 02:04:30
© Фото: roscosmos_gk, Telegram

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на опорную орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №2. Трансляцию запуска и движения аппарата ведет Роскосмос. Старт ракеты произошел в 00:50 с космодрома Восточный.

В ближайшее время спутник должен достичь рабочей орбиты высотой 500-550 километров. На орбите аппарат будет собирать данные о поверхности Земли и природных ресурсах планеты.

Напомним, запуск ракеты произошел в субботу, 30 ноября, в 00:50. В Роскосмосе сообщили, что ракета отработала штатно. Особенностью спутника называют способность производить работу в любое время суток и при любых погодных условиях.

#роскосмос #Земля #Космодром Восточный #спутник #ракета Союз #орбита земли
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