МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ракета с радиолокационным «Кондором-ФКА» №2 стартовала с Восточного

В Роскосмосе сообщили, что ракета отработала штатно, спустя примерно час после запуска аппарат окажется на орбите.
Елизавета Кондрикова 2024-11-30 01:21:47
© Фото: roscosmos_gk, Telegram

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №2 стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска вел Роскосмос.

«Ракета отработала штатно», - сообщили в Telegram-канале госкорпорации спустя десять минут после пуска.

Предполагается, что спустя девять минут после старта головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и «Кондора-ФКА» №2 отделится от третьей ступени ракеты, далее движение продолжится с помощью разгонного блока. Уже примерно через час аппарат окажется на орбите.

Напомним, ракету установили на стартовый стол в среду, 27 ноября. Спутник был подготовлен с целью проведения картографирования поверхности Земли и разведки природных ресурсов планеты. Первый «Кондора-ФКА» был успешно запущен в мае прошлого года.

#роскосмос #Земля #Космодром Восточный #спутник #запуск ракеты #ракета Союз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 