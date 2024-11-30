Ракета с радиолокационным «Кондором-ФКА» №2 стартовала с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №2 стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска вел Роскосмос.

«Ракета отработала штатно», - сообщили в Telegram-канале госкорпорации спустя десять минут после пуска.

Предполагается, что спустя девять минут после старта головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и «Кондора-ФКА» №2 отделится от третьей ступени ракеты, далее движение продолжится с помощью разгонного блока. Уже примерно через час аппарат окажется на орбите.

Напомним, ракету установили на стартовый стол в среду, 27 ноября. Спутник был подготовлен с целью проведения картографирования поверхности Земли и разведки природных ресурсов планеты. Первый «Кондора-ФКА» был успешно запущен в мае прошлого года.