Путин подписал закон о расширении действия полиса ОСАГО на Белоруссию

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет со следующего года расширить действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятые изменения направлены на создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что новый механизм облегчит поездки россиян в Белоруссию на автомобилях.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, предусматривающий изменения при постановке автомобиля на учет. Согласно документу, с водителей снимут обязанность предъявлять полис ОСАГО при проведении регистрационных действий.

Основанием для этого проекта стали федеральный закон и постановления правительства РФ. В свою очередь, это потребовало приведения действующих нормативных правовых актов министерства об оказании государственных услуг по регистрации авто в соответствии с законодательством Российской Федерации.