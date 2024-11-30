Путин ввел уголовное наказание за незаконную передачу персональных данных

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за создание сайтов для незаконного оборота персональных данных. За нелегальное использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации грозит принудительные работы, штраф до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Также глава РФ ввел наказание за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних. Документ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что за 2024 год в Сеть утекло более 600 миллионов записей о россиянах. Зафиксировано 110 случаев распространения баз данных в Интернете. За весь предыдущий год ведомство зафиксировало 168 утечек персональных данных. В Сеть попало порядка 300 миллионов записей.

Утечки персональных данных, например, происходят через медучреждения, где пациенты оставляют информацию о себе. «Слитую» информацию могут использовать конкуренты для рассылки рекламы. Также основным источником утечек стали интернет-магазины.