Австралия передала Киеву снятые с вооружения комплексы для наведения бомб

Австралия передала Украине несколько модифицированных комплектов JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) для наведения бомб, передает издание Australian Defence Magazine.

Не уточняется, в каком объеме и когда они были переданы Киеву. Известно только то, что они комплексы планирующих авиабомб с увеличенной дальностью полета списаны с вооружения Австралии.

Комплексы JDAM-ER ранее уже применялись ВСУ в зоне проведения спецоперации, но поставщиком выступали США, сообщает издание.

Летом австралийское правительство объявило о крупнейшем единовременном пакете военной помощи Украине на сумму около 250 миллионов долларов. Киеву должны были передать противотанковое оружие, ракеты ПВО, вооружение класса «воздух-земля» и артиллерийские боеприпасы, а также партию обуви.