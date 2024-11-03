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Австралия передала Киеву снятые с вооружения комплексы для наведения бомб

Не уточняется, когда было передано это оружие и в каком количестве.
Ирина Егорова 2024-11-03 00:10:13
© Фото: George ChanKeystone Press Agency, Globallookpress

Австралия передала Украине несколько модифицированных комплектов JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) для наведения бомб, передает издание Australian Defence Magazine.

Не уточняется,  в каком объеме и когда они были переданы Киеву. Известно только то, что они комплексы планирующих авиабомб с увеличенной дальностью полета списаны с вооружения Австралии.

Комплексы JDAM-ER ранее уже применялись ВСУ в зоне проведения спецоперации, но поставщиком выступали США, сообщает издание.

Летом австралийское правительство объявило о крупнейшем единовременном пакете военной помощи Украине на сумму около 250 миллионов долларов. Киеву должны были передать противотанковое оружие, ракеты ПВО, вооружение класса «воздух-земля» и артиллерийские боеприпасы, а также партию обуви.

#Украина #ВСУ #австралия #военная помощь #комплексы
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