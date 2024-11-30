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Число погибших в соццентре на Алтае выросло до пяти

15 человек с признаками отравления доставили из соццентра в Калманском районе в Барнаул.
Виктория Бокий 2024-11-30 14:58:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число погибших в соццентре «Рубикон» в Алтайском крае возросло до пяти. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В частной соцорганизации проживали маломобильные, пожилые, престарелые граждане, оставшиеся без попечения родственников, а также люди без определенного места жительства.

Предварительной причиной смерти пятерых стало отравление.

«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление», - говорится в сообщении.

Уточняется, что не менее 15 человек доставили в медучреждения Барнаула.

Ранее сообщалось об аресте руководителя соццентра «Рубикон» по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

#Алтайский край #отравление #госпитализация #Барнаул #соццентр
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